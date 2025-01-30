"Президент" Грузії роздав ордени посадовцям, що потрапили під санкції

Призначений партією влади "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі нагородив орденами Честі посадовців МВС, які потрапили під санкції країн Заходу через жорстке придушення мітингів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Силовики отримали ордени від Кавелашвілі "за особливий внесок у посилення законності та правопорядку".

Серед нагороджених, зокрема, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі, який потрапив у санкційні списки низки європейських країн, його заступники Шалва Бедоїдзе, Александр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі та Йосип Челідзе.

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Також ордени отримали директор Департаменту кримінальної поліції Темур Купатадзе, директор Департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе, директор Тбіліського департаменту поліції Сулхан Тамазашвілі, директор Департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі, заступники директора того самого департаменту – Мілері Лагазаурі та Мірза Керзевадзе.

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе привітав керівництво поліції з отриманням нагород і висловив їм подяку за службу.

Також варто зазначити, що 29 січня, після голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію щодо ситуації в Грузії, грузинська влада оголосила про "вихід" з ПАРЄ та заявила, що чекає, коли "припиниться шантаж".

Пояснення того, що відбулося, дивіться у відео зі Страсбурга "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори" або читайте у статті "Пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".