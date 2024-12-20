МЗС Грузії викликало посла Британії

Міністерство закордонних справ Грузії викликало до себе посла Великої Британії Гаррета Ворда.

Про це із посиланням на грузинський 1TV пише "Європейська правда".

Як передають журналісти, у Міністерстві закордонних справ Грузії у п’ятницю, 20 грудня, триває зустріч із послом Великої Британії в Грузії Гарретом Вордом.

Перед входом до МЗС посол не став давати жодних коментарів представникам ЗМІ.

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За наявною інформацією телеканалу, виклик Великою Британією посла до МЗС пов'язаний із тим, що напередодні Британія оголосила про санкції проти п'яти грузинських високопосадовців, відповідальних за насильницькі напади на журналістів та мирних протестувальників.

Під нові санкції Британії потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та його заступник Александр Дарахвелідзе, керівник департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі, глава департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі та його заступник Мілері Лагазаурі.

Раніше Британія вирішила негайно призупинити всі британські програми підтримки грузинського уряду і обмежити взаємодію з "Грузинською мрією".

Перед цим Лондон заморозив політичний діалог із офіційним Тбілісі.