Литва заборонила в'їзд Іванішвілі і грузинським посадовцям за придушення протестів

Габріелюс Ландсбергіс, литовський глава МЗС, який невдовзі залишить посаду, повідомив про заборону в'їзду для низки посадовців Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

До списку увійшли засновник керівної партії "Грузинська мрія", олігарх Бідзіна Іванішвілі, міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, його заступники та керівники інших силових структур.

До списку людей, яким заборонено в'їзд до Литви через відповідальність за порушення прав людини, потрапили:

Реклама:

Бідзіна Іванішвілі

Вахтанг Гомелаурі

Шалва Бедоідзе

Йосеб Челідзе

Александр Дарахвелідзе

Георгій Бутхузі

Звіад Харазішвілі

Мілері Лагазаурі

Мірза Кезевадзе

Важа Сірадзе

Теймураз Купатадзе

Напередодні стало відомо, що три країни Балтії домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії, які спалахнули у відповідь на наміри влади призупинити переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".