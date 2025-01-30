"Президент" Грузии раздал ордена чиновникам, попавшим под санкции

Назначенный партией власти "президент" Грузии Михеил Кавелашвили наградил орденами Чести должностных лиц МВД, которые попали под санкции стран Запада из-за жесткого подавления митингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Силовики получили ордена от Кавелашвили "за особый вклад в усиление законности и правопорядка".

Среди награжденных, в частности, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, который попал в санкционные списки ряда европейских стран, его заместители Шалва Бедоидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи и Иосиф Челидзе.

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Также ордена получили директор Департамента криминальной полиции Темур Купатадзе, директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, директор Тбилисского департамента полиции Сулхан Тамазашвили, директор Департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили, заместители директора того же департамента – Милери Лагазаури и Мирза Керзевадзе.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе поздравил руководство полиции с получением наград и выразил им благодарность за службу.

Также стоит отметить, что 29 января, после голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию по ситуации в Грузии, грузинские власти объявили о "выходе" из ПАСЕ и заявили, что ждут, когда "прекратится шантаж".

Объяснение того, что произошло, смотрите в видео из Страсбурга "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы" или читайте в статье "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".