Половина населення Молдови заявляє, що говорить неіснуючою "молдовською мовою"

У Молдові кількість людей, які визначають себе молдованами, зростає порівняно з 10 роками тому, але кількість тих, хто каже, що розмовляє "молдовською", яка замінена румунською в конституції країни, зменшилася.

Про це повідомило Національне бюро статистики Молдови, передає "Європейська правда".

Як свідчить перепис, майже половина населення стверджує, що розмовляє "молдовською мовою".

За оприлюдненими даними, 77,2% мешканців країни визначають себе "молдованами", порівняно з 75,3% у 2014 році.

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Водночас кількість тих, хто вважає себе "румунами" в Молдові, зросла до 7,9% у 2024 році, порівняно з 6,7% за даними перепису 2014 року.

Що стосується рідної мови, то у 2024 році в Молдові 49,2% опитаного населення заявило, що розмовляє молдовською мовою", у порівнянні з 56,9% у 2014 році.

Про рідну румунську мову під час перепису заявили 31,3% опитаних. У 2014 році цей показник становив 23,2%.

Російськомовних у країні 11,1% порівняно з 9,9% раніше. У 2024 році українською в Молдові розмовляє 2,9% населення, а проживає – майже 5% громадян, які ідентифікують себе українцями.

Цей перепис населення Молдови свідчить про те, що кількість наявного населення у порівнянні із 2014 роком зменшилася на 13,9%.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі.

Закон, який усуває це поняття з конституції та інших законів й натомість запроваджує "румунську мову", набув у Молдові чинності навесні 2023 року. Того ж року Україна також офіційно відмовилась від визнання "молдовської мови".

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.