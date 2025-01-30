Половина населения Молдовы заявляет, что говорит на несуществующем "молдавском языке"

В Молдове количество людей, определяющих себя молдаванами, растет по сравнению с 10 годами ранее, но число тех, кто, по их словам, говорит на "молдавском языке", который заменен румынским в Конституции страны, уменьшилось.

Об этом сообщило Национальное бюро статистики Молдовы, передает "Европейская правда".

Как свидетельствует перепись, почти половина населения утверждает, что говорит на "молдавском языке".

По обнародованным данным, 77,2% граждан определяют себя "молдаванами", по сравнению с 75,3% в 2014 году.

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В то же время количество тех, кто считает себя "румынами", в Молдове выросло до 7,9% в 2024 году, по сравнению с 6,7% по данным переписи 2014 года.

Что касается родного языка, то в 2024 году в Молдове 49,2% опрошенного населения заявили, что говорят на "молдавском языке", по сравнению с 56,9% в 2014 году.

На румынском языке говорят 31,3% опрошенных во время переписи. В 2014 году этот показатель составлял 23,2%.

Русскоязычных в стране 11,1% по сравнению с 9,9% ранее. В 2024 году на украинском в Молдове говорит 2,9% населения, а проживает – почти 5%.

Эта перепись населения Молдовы свидетельствует о том, что количество имеющегося населения по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 13,9%.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе.

Закон, который устраняет это понятие из конституции и других законов и вместо этого вводит "румынский язык", вступил в Молдове в силу весной 2023 года. В том же году Украина также официально отказалась от признания "молдавского языка".

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.