Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив.

Ці слова пролунали на брифінгу Трампа в Білому домі, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що після авіакатастрофи усю ніч тривала пошуково-рятувальна операція, для якої залучили всі можливі ресурси.

"Зараз ведеться робота з пошуку тіл загиблих. На жаль, ніхто не вижив. Це була темна та пекельна ніч в історії нашої столиці та нашої держави", – додав американський президент.

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Він також висловив співчуття родинам загиблих як зі США, так і з інших держав, згадавши Росію.

"Нам не відомо, що стало причиною зіткнення, але в нас є деякі обґрунтовані версії та ідеї", – сказав Трамп, оголосивши про створення комісії з розслідування катастрофи.

Як відомо, під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових.

Федеральне бюро розслідувань США раніше заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі.