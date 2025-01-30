Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines под Вашингтоном в ночь на 30 января никто не выжил.

Эти слова прозвучали на брифинге Трампа в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что после авиакатастрофы всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция, для которой привлекли все возможные ресурсы.

"Сейчас ведется работа по поиску тел погибших. К сожалению, никто не выжил. Это была темная и адская ночь в истории нашей столицы и нашего государства", – добавил американский президент.

Реклама:

Он также выразил соболезнования семьям погибших как из США, так и из других государств, упомянув Россию.

"Нам не известно, что стало причиной столкновения, но у нас есть некоторые обоснованные версии и идеи", – сказал Трамп, объявив о создании комиссии по расследованию катастрофы.

Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных.

Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.