Посол ЄС у Грузії зустрівся з родинами затриманих на протестах та закликав звільнити їх

Посол ЄС у Грузії та інші представники місії зустрілися з родинами затриманих на проєвропейських протестах та закликали грузинську владу звільнити їх.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС у Грузії, пише "Європейська правда".

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський разом з командою зустрівся із родинами та друзями затриманих у зв’язку з проєвропейськими протестами.

З Facebook Представництва ЄС у Грузії

"Ніхто не має бути покараний за те, що захищає наші спільні демократичні цінності. ЄС висловлює солідарність з усіма несправедливо затриманими та закликає до їхнього звільнення. Справедливість має взяти гору, безкарність має закінчитися", – зазначили у заяві.

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Раніше посол ЄС заступився за затриману засновницю двох онлайн-видань, якій загрожують роки ув’язнення за ляпас начальнику поліції.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів. У той же час, навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди".