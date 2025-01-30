Посол ЕС в Грузии встретился с семьями задержанных на протестах и призвал освободить их

Посол ЕС в Грузии и другие представители миссии встретились с семьями задержанных на проевропейских протестах и призвали грузинские власти освободить их.

Об этом сообщили на странице Представительства ЕС в Грузии, пишет "Европейская правда".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вместе с командой встретился с семьями и друзьями задержанных в связи с проевропейскими протестами.

Из Facebook Представительства ЕС в Грузии

"Никто не должен быть наказан за то, что защищает наши общие демократические ценности. ЕС выражает солидарность со всеми несправедливо задержанными и призывает к их освобождению. Справедливость должна победить, безнаказанность должна закончиться", – отметили в заявлении.

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Ранее посол ЕС вступился за задержанную основательницу двух онлайн-изданий, которой грозят годы заключения за пощечину начальнику полиции.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию ограничениями на работу в организации в связи с демократическим откатом в стране и требует новых выборов и освобождения политзаключенных. В то же время, даже временное признание полномочий грузинской делегации закрепило признание нового парламента Грузии, где нет оппозиции.

Грузинские парламентарии от партии власти заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ и объяснили, что будут ждать, пока "прекратится шантаж".

Подробно о плюсах и минусах решения ПАСЕ – в статье "ЕвроПравды".