У Фінляндії завершився суд над командиром угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні

Судовий процес за обвинуваченням у воєнних злочинах росіянина Воїслава Тордена (у минулому Ян Петровський) завершився в суді Гельсінкі заключним словом захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Адвокат вимагав звільнити Тордена, але суд відхилив цю вимогу. Таким чином, Торден залишиться під вартою до оголошення вироку.

Суд першої інстанції ухвалить рішення за звинуваченнями у воєнних злочинах 7 березня.

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Звинувачення пов'язані із засідкою, влаштованою у вересні 2014 року на сході України, унаслідок якої загинули 22 українські солдати. Згідно з обвинуваченням, Торден був заступником командира загону ДШРГ "Русич", відповідального за цей напад. Торден відкинув усі звинувачення.

Учора, 30 січня, із заключним словом виступила сторона обвинувачення. Прокурор заявив, що докази вказують на провину Тордена, і зажадав для нього довічного ув'язнення за п'ятьма пунктами обвинувачення у воєнних злочинах.

Торік у лютому Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.

Його внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Ян Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як найманець Алексєй Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

У грудні 2023 року фінський Верховний суд ухвалив рішення, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Вже в жовтні 2024 року стало відомо, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила попереднє розслідування щодо Петровського.