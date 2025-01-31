В Финляндии завершился суд над командиром группировки "Русич" за военные преступления в Украине

Судебный процесс по обвинению в военных преступлениях россиянина Воислава Тордена (в прошлом Ян Петровский) завершился в суде Хельсинки заключительным словом защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Адвокат требовал освободить Тордена, но суд отклонил это требование. Таким образом, Торден останется под стражей до оглашения приговора.

Суд первой инстанции примет решение по обвинениям в военных преступлениях 7 марта.

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Обвинения связаны с засадой, устроенной в сентябре 2014 года на востоке Украины, в результате которой погибли 22 украинских солдата. Согласно обвинению, Торден был заместителем командира отряда ДШРГ "Русич", ответственного за это нападение. Торден отверг все обвинения.

Вчера, 30 января, с заключительным словом выступила сторона обвинения. Прокурор заявил, что доказательства указывают на вину Тордена, и потребовал для него пожизненного заключения по пяти пунктам обвинения в военных преступлениях.

В феврале прошлого года Тордена приговорили в Финляндии к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.

Его внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Ян Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как наемник Алексей Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

В декабре 2023 года финский Верховный суд принял решение, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Уже в октябре 2024 года стало известно, что Центральная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении Петровского.