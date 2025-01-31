Канада каже, що готова до тарифів Трампа, премʼєр попередив про "важкі часи"

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова вжити кроків у відповідь на анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи на канадський імпорт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

На заході в Торонто у пʼятницю, 31 січня, Трюдо заявив про готовність Канади дати "цілеспрямовану, сильну, але розумну, негайну" відповідь, якщо США накладуть тарифи на канадську продукцію.

"Це не те, чого ми хочемо, але якщо він (Трамп. – Ред.) піде на це, ми також будемо діяти", – запевнив він.

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Канадський премʼєр визнав, що країна "може зіткнутися з важкими часами в найближчі дні і тижні" і що канадці "бути стурбовані і занепокоєні".

"Але я хочу, щоб вони знали, що федеральний уряд і вся влада їх підтримують", – додав Трюдо.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого, тобто вже завтра.

Трамп стверджував, що його тарифна загроза була відповіддю на нездатність Канади і Мексики приборкати потік нелегальних мігрантів і наркотиків через кордон.

За інформацією ЗМІ, Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму близько 105 млрд доларів США, які вона обкладе митами, якщо Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.