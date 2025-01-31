Канада говорит, что готова к тарифам Трампа, премьер предупредил о "тяжелых временах"

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова предпринять шаги в ответ на анонсированные президентом США Дональдом Трампом тарифы на канадский импорт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

На мероприятии в Торонто в пятницу, 31 января, Трюдо заявил о готовности Канады дать "целенаправленный, сильный, но разумный, немедленный" ответ, если США наложат тарифы на канадскую продукцию.

"Это не то, чего мы хотим, но если он (Трамп. – Ред.) пойдет на это, мы также будем действовать", – заверил он.

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Канадский премьер признал, что страна "может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели" и что канадцы "быть обеспокоены и обеспокоены".

"Но я хочу, чтобы они знали, что федеральное правительство и все власти их поддерживают", – добавил Трюдо.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, то есть уже завтра.

Трамп утверждал, что его тарифная угроза была ответом на неспособность Канады и Мексики обуздать поток нелегальных мигрантов и наркотиков через границу.

По информации СМИ, Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму около 105 млрд долларов США, которые она обложит пошлинами, если Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.