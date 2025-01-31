У Бельгії – прорив у формуванні уряду після 7 місяців переговорів

Пʼять бельгійських партій, які беруть участь у коаліційних переговорах, під вечір 31 січня досягли домовленості з ключового питання, яке відкриває шлях до формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Домовленість пʼяти партій на переговорах, які координує лідер фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барт де Вевер, стосується так званої суперноти.

Це документ, який містить основні соціально-економічні заходи майбутнього уряду Бельгії.

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Напередодні були завершені дискусії партій щодо інших питань – від притулку та міграції до питань науки і культури. У п'ятницю ввечері були затверджені розділи, що стосуються зокрема пенсійного забезпечення, зайнятості та оподаткування, пише Le Soir.

Ці питання неодноразово викликали конфлікт між переговірниками, зокрема партією Vooruit – єдиним представником лівих сил, яка через розбіжності вже оголошувала про вихід з переговорів, але потім поверталась знову.

Наразі видається, що сторони зможуть оголосити про формування коаліції до кінця доби 31 січня – дедлайн, який був встановлений де Вевером на початку місяця.

Нагадаємо, з середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо – голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є посиланням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій-учасниць переговорів.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.