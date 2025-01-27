У Бельгії зроблять останню спробу для формування коаліційного уряду

Лідер фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барт де Вевер, якому король Бельгії доручив очолити переговори про коаліцію, оголосив про останню спробу сформувати уряд до кінця січня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Переговори між пʼятьма партіями, які намагаються сформувати коаліцію для урядування в Бельгії, вкотре зазнали невдачі минулого тижня, коли ліві з Vooruit ("Вперед") відмовились обговорювати зміну індексацій зарплат.

У лівих є й інші претензії до економічних пропозицій, зокрема надто низький податок на приріст капіталу.

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На цьому тлі де Вевер запропонував спочатку обговорити низку інших тематичних проблем. Переговори партій відновляться в середу, 29 січня, причому лідер N-VA не відмовляється від крайнього терміну до кінця місяця.

"Крайній термін є крайній термін. Король погодився, що попереднє продовження було останнім", – наголосив політик.

Нагадаємо, з середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо – голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є посиланням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій-учасниць переговорів.

Як єдина лівоцентристська партія на переговорах, Vooruit неодноразово обурювалась запропонованими заходами у соціально-економічній сфері.

На початку листопада партія оголосила про вихід із переговорів, висловивши обурення надто правим ухилом коаліційної програми. Через це переговори опинились під загрозою зриву, але король Бельгії Філіп усе одно вирішив продовжити їх.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.