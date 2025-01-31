Пять бельгийских партий, которые участвуют в коалиционных переговорах, под вечер 31 января достигли договоренности по ключевому вопросу, который открывает путь к формированию правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Договоренность пяти партий на переговорах, которые координирует лидер фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барт де Вевер, касается так называемой суперноты.

Это документ, содержащий основные социально-экономические меры будущего правительства Бельгии.

Реклама:

Накануне были завершены дискуссии партий по другим вопросам – от убежища и миграции до вопросов науки и культуры. В пятницу вечером были утверждены разделы, касающиеся в частности пенсионного обеспечения, занятости и налогообложения, пишет Le Soir.

Эти вопросы неоднократно вызывали конфликт между переговорщиками, в частности партией Vooruit – единственным представителем левых сил, которая из-за разногласий уже объявляла о выходе из переговоров, но потом возвращалась снова.

Сейчас представляется, что стороны смогут объявить о формировании коалиции до конца суток 31 января – дедлайн, который был установлен де Вевером в начале месяца.

Напомним, с середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо – глава N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий-участниц переговоров.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.