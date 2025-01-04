В опозиції Німеччини вважають, що Шольц планує зустріч з Путіним до 23 лютого

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц готується зустрітися з Владіміром Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", Кізеветтер написав у соцмережі Х (Twitter) у суботу.

Опозиційний німецький політик зазначив, що треба бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", – написав Кізеветтер.

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Він сказав, що "наразі на березень запланована зустріч Трампа і Путіна", і "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

У передвиборчій кампанії Олаф Шольц позиціонує себе як "канцлера миру", який виступає і за підтримку України, і за проведення переговорів з РФ та особисто Путіним для припинення війни.

ХДС натомість лідирує в передвиборчих опитуваннях. Вважається, що лідер ХДС Фрідріх Мерц має найбільші шанси стати наступним канцлером Німеччини.

15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді український президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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