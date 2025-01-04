Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер видит признаки того, что канцлер Олаф Шольц готовится встретиться с Владимиром Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кизеветтер написал в соцсети Х (Twitter) в субботу.

Оппозиционный немецкий политик отметил, что надо быть готовыми "к сюрпризам избирательной кампании".

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", – написал Кизеветтер.

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Он сказал, что "сейчас на март запланирована встреча Трампа и Путина", и "пусть каждый сделает свой собственный вывод по этому поводу".

В предвыборной кампании Олаф Шольц позиционирует себя как "канцлера мира", который выступает и за поддержку Украины, и за проведение переговоров с РФ и лично Путиным для прекращения войны.

ХДС зато лидирует в предвыборных опросах. Считается, что лидер ХДС Фридрих Мерц имеет наибольшие шансы стать следующим канцлером Германии.

15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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