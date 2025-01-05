У Шольца заперечують заяви опозиції про "візит до Путіна" і вимагають вибачень

У Соціал-демократичній партії Німеччини закликали політика опозиційної ХДС Родеріха Кізеветтера перепросити за заяву про нібито наміри канцлера Олафа Шольца зустрітись із Владіміром Путіним до виборів у Бундестаг 23 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш під час презентації політичної програми партії в Берліні заявив, що закликає свого візаві з ХДС Карстена Ліннемана змусити Кізеветтера "негайно" видалити повідомлення про нібито зустріч Шольца з Путіним і перепросити.

Він додав, що заява Кізеветтера була "явним порушенням" угоди про чесні вибори, яку незадовго до Різдва уклали всі політичні партії Німеччини, представлені в Бундестазі, крім ультраправих і ультралівих.

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Своєю чергою лідер парламентської фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх вважає, що консерватори за допомогою "вигаданих претензій" нібито намагаються "побудувати аргументи проти розумного зовнішньополітичного курсу Олафа Шольца".

"Як лідер парламентської фракції, Фрідріх Мерц повинен негайно домогтися того, щоб Кізеветтер відмовився від своїх неправдивих заяв і публічно перепросив перед федеральним канцлером", – додав він.

Напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Політик не навів доказів своїх слів, так само заявивши, що в березні 2025 року має відбутись "зустріч Трампа і Путіна".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у листопаді 2024-го уперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

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