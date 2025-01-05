У Шольца отрицают заявления оппозиции о "визите к Путину" и требуют извинений

В Социал-демократической партии Германии призвали политика оппозиционной ХДС Родериха Кизеветтера извиниться за заявление о якобы намерениях канцлера Олафа Шольца встретиться с Владимиром Путиным до выборов в Бундестаг 23 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш во время презентации политической программы партии в Берлине заявил, что призывает своего визави из ХДС Карстена Линнемана заставить Кизеветтера "немедленно" удалить сообщение о якобы встрече Шольца с Путиным и извиниться.

Он добавил, что заявление Кизеветтера было "явным нарушением" соглашения о честных выборах, которое незадолго до Рождества заключили все политические партии Германии, представленные в Бундестаге, кроме ультраправых и ультралевых.

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В свою очередь лидер парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених считает, что консерваторы с помощью "вымышленных претензий" якобы пытаются "построить аргументы против разумного внешнеполитического курса Олафа Шольца".

"Как лидер парламентской фракции, Фридрих Мерц должен немедленно добиться того, чтобы Кизеветтер отказался от своих ложных заявлений и публично извинился перед федеральным канцлером", – добавил он.

Накануне Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

Политик не привел доказательств своих слов, так же заявив, что в марте 2025 года должна состояться "встреча Трампа и Путина".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024-го впервые за два года поговорил с главой Кремля.

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