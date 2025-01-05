В опозиції Грузії закликали президентку ПА ОБСЄ відкласти візит до країни

Три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської Асамблеї ОБСЄ Піа Каума відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву вони поширили у соцмережах.

Грузинська опозиція у заяві до Кауми звертає увагу на порушення на парламентських виборах, висунення Міхеїла Кавелашвілі кандидатом у президенти від партії "Грузинська мрія" і насильство щодо протестувальників.

"Сьогодні "парламент", що складається з депутатів "Грузинської мрії", і обраний ним "президент" не можуть вважатися легітимними і виражати волю грузинського народу", – йдеться там.

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За словами опозиції, візит Кауми грузинська влада використає для своєї легітимації, "що ще більше ускладнює становище демократичних сил і громадянського суспільства".

"Відтермінування візиту в цих умовах буде найкращим рішенням доти, доки режим не візьме на себе зобов'язання призначити нові вибори і звільнити політв'язнів", – підсумовує вона.

Президентка ПА ОБСЄ Піа Каума має намір відвідати Тбілісі і зустрітися з представниками влади Грузії 8-10 січня.

Нагадаємо, раніше опозиційня Грузії звинувачувала "Грузинську мрію" у використанні візиту генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе у пропагандистських цілях.

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.