Опозиція Грузії звинувачує владу у використанні візиту генсека РЄ у пропагандистських цілях

Опозиційна сила Грузії "Коаліція за зміни" звинуватила керівну партію "Грузинська мрія" у використанні візиту генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе у пропагандистських цілях.

Про це йдеться у їхній заяві, передає "Європейська правда".

Як йдеться у заяві "Коаліції за зміни", "Грузинська мрія" використовує візит Берсе до Тбілісі в пропагандистських цілях.

"Автори захоплення держави хочуть використати цей візит, щоб ввести в оману громадян Грузії, нібито хтось у Європі визнає їхню легітимність", – заявили в об'єднанні.

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У "Коаліції" також вважають, що в нинішній ситуації міжнародні візити в Грузію повинні відбуватися виключно з "чіткими політичними посилами, пов'язаними з необхідністю нових виборів".

У всіх інших випадках, кажуть опозиціонери, такі поїздки породжують двозначність і сумніви громадян Грузії "щодо зовнішньополітичних устремлінь злочинної команди" почесного голови керівної партії Грузії Бідзіни Іванішвілі.

"Ми впевнені, що візит генерального секретаря Ради Європи матиме важливе значення з погляду поліпшення ситуації, пов'язаної з правами людини в Грузії, особливо з погляду звільнення наших співгромадян, які стали політв'язнями", – йдеться в заяві "Коаліції за зміни".

Як відомо, генсек Ради Європи прибув до Грузії в середу, 18 грудня.

Він провів зустрічі з прем'єром країни Іраклієм Кобахідзе, спікером парламенту Шалвою Папуашвілі та омбудсменом Грузії.

Також Берсе повідомляв, що у нього призначено переговори з Іванішвілі. А 19 грудня у нього має відбутися зустрічі з представниками громадянського суспільства та опозиції.

На початку грудня президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.