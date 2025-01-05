В оппозиции Грузии призвали президента ПА ОБСЕ отложить визит в страну

Три оппозиционные грузинские коалиции – "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" – призвали президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложить визит в Грузию в связи с ситуацией в стране.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление они распространили в соцсетях.

Грузинская оппозиция в заявлении к Кауме обращает внимание на нарушения на парламентских выборах, выдвижение Михеила Кавелашвили кандидатом в президенты от партии "Грузинская мечта" и насилие в отношении протестующих.

"Сегодня "парламент", состоящий из депутатов "Грузинской мечты", и избранный им "президент" не могут считаться легитимными и выражать волю грузинского народа", – говорится там.

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По словам оппозиции, визит Каумы грузинские власти используют для своей легитимации, "что еще больше усложняет положение демократических сил и гражданского общества".

"Отсрочка визита в этих условиях будет лучшим решением до тех пор, пока режим не возьмет на себя обязательства назначить новые выборы и освободить политзаключенных", – заключает она.

Президент ПА ОБСЕ Пиа Каума намерена посетить Тбилиси и встретиться с представителями власти Грузии 8-10 января.

Напомним, ранее оппозиционная Грузия обвиняла "Грузинскую мечту" в использовании визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе в пропагандистских целях.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.