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Привіт від Каддафі: за що затримали Ніколя Саркозі

RFI _ Вівторок, 20 березня 2018, 21:06
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Фото: RFI

Во вторник, 20 марта, Николя Саркози задержали для допроса по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.

По итогам допроса экс-президенту Франции могут предъявить обвинения.

В чем подозревают Саркози? Кратко рассказываем о "ливийском деле".

В марте 2011 года, когда Франция объявила ливийскую оппозицию единственным легитимным партнером в стране, сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам потребовал от Саркози вернуть деньги, которые Ливия выделяла ему на президентскую кампанию. Никаких доказательств он не привел. 

 

12 марта 2012 года о возможном незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози впервые сообщило расследовательское интернет-издание Mediapart. Портал опубликовал документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика Муссы Куссы.

Из него следует, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании Саркози. Последний подал жалобу на публикацию Mediapart, назвав ее ложной.

Прокуратура Парижа тогда начала расследование по подозрению в публикации ложной информации. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления в 2016 году. Решение подтвердил Апелляционный суд в 2017 году. Николя Саркози обжаловал его в Кассационном суде.

12 апреля 2013 года франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин аявил, что асполагает "доказательствами" финансирования кампании Саркози ливийским режимом. Сами доказательства он не назвал. Через неделю

прокуратура Парижа открыла уголовное дело против неустановленного лица о коррупции и отмывании денег.

Десять дней спустя газета Le Canard Enchaîné сообщила, что на банковском счете соратника Саркози Клода Геана обнаружились 500 тысяч евро, которые он получил из-за рубежа. Геан тогда открестился от любой причастности к ливийскому финансированию, объяснив, что деньги получил от продажи малазийскому адвокату двух морских пейзажей фламандского живописца XVII века Андриса ван Эртфельта.

7 марта 2015 года Клоду Геану предъявили официальные обвинения в подлоге и налоговых преступлениях в составе организованной группы. По этому делу о переводе 500 тысяч евро обвинения предъявили и саудовскому бизнесмену.

27 сентября 2016 года были следователям передали записи бывшего министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема. В них говорится о трех финансовых переводах Николя Саркози в 2007 году на общую сумму в 6,5 миллионов евро. Тело Шукри Ганема был обнаружено в Дунае в апреле 2012 года.

15 ноября 2016 года бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что передал на кампанию Саркози пять миллионов евро от Муаммара Каддафи в 2006 и 2007 году. По его словам, деньги были переданы наличными в чемоданах сначала Клоду Геану, а потом и самому Саркози.

8 января нынешнег огода фигуранта этого дела, бизнесмена Александра Джухри задержали в Лондоне. Он не явился на допрос во Франции в 2016 год и находится в предварительном заключении.

Запрос Франции на его экстрадицию должен быть рассмотрен летом. Следователи считают, что Джури был владельцем виллы на Лазурном берегу, которую продали по завышенной цене фонду Башира Салеха, бывшего казначея режима Каддафи.

Следоватли подозревают, что вырученные деньги были направлены на кампанию Саркози.

25 февраля Салех, находящийся в бегах, получил огнестрельное ранение в ЮАР.

И вот 20 марта Николя Саркози был задержан для допроса, который проводит уголовная полиция Нантера.

На допрос вызвали также экс-министра внутренних дел Бриса Ортфе. Его подозревают в посредничестве в переговорах с ливийскими властями.

Материал опубликован на портале Radio France Internationale и публикуется "Европейской правдой" с разрешения правообладателя

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