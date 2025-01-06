Начинается суд над бывшим президентом Франции Саркози по финансированию его кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози и еще 12 человек 6 января предстанут перед Уголовным судом Парижа по делу о вероятном ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

69-летнего политика судят за "пассивную коррупцию, преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие нецелевого использования государственных средств Ливии".

Кроме Саркози, в деле фигурируют 12 обвиняемых, в том числе три его бывших министра – Клод Геан, Брис Ортефьо и Эрик Верт, а также двое бизнесменов, которых подозревают в посредничестве, – Зияд Такикеддин и Александр Джухри.

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На 557 страницах постановления о передаче дела в суд следователи отмечают "коррупционный пакт, заключенный между Николя Саркози и Муаммаром Каддафи" 6 октября 2005 года без каких-либо посредников, и считают, что первый был прекрасно осведомлен о "действиях, которые в большинстве случаев были инициированы (его) близкими соратниками". Действия, которые не могли "быть осуществлены без одобрения и полного знания фактов" главного заинтересованного лица.

Как и в других делах против него, Николя Саркози категорически отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что он не получил ни одного цента от режима бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования своей победной кампании в 2007 году.

В 2012 году интернет-СМИ, занимающиеся журналистскими расследованиями, опубликовали записку ливийских спецслужб, которая доказывала, что незадолго до начала предвыборной кампании режим заплатил лагерю Саркози 50 млн евро. Это утверждение дополняет заявления, сделанные годом ранее сыном Каддафи, который впервые упомянул о финансировании кампании Николя Саркози со стороны Ливии в интервью телеканалу Euronews.

В 2013 году французская система правосудия взялась за это дело и 19 апреля начала судебное расследование, среди прочего, за "коррупцию" и "торговлю влиянием". Судьи также опирались на заявления скандально известного франко-ливанского бизнесмена Зиада Таккьедина, который, будучи допрошенным судьей Ван Рюмбеке несколькими месяцами ранее по другому делу, утверждал, что имеет доказательства этого финансирования. Он пояснил, что передал три чемодана банкнот в Министерство внутренних дел, которое в то время возглавлял Николя Саркози.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

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