У Молдові попередили, що вся енергосистема Придністров'я може вийти з ладу
У Міністерстві енергетики Молдови попередили, що в охопленому енергокризою Придністров’ї через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу.
Про це заявив держсекретар відомства Костянтин Боросан, якого цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".
За словами Боросана, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже склав близько 30% від необхідного споживання, незважаючи на спроби заощаджувати.
Водночас максимальне навантаження у Придністров'ї становить 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС становить лише 154 МВт, додав він.
"Управління цим дефіцитом...здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені", – попередив він.
Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.
Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.
3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.
Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї.