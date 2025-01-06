У Молдові попередили, що вся енергосистема Придністров'я може вийти з ладу

У Міністерстві енергетики Молдови попередили, що в охопленому енергокризою Придністров’ї через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу.

Про це заявив держсекретар відомства Костянтин Боросан, якого цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами Боросана, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже склав близько 30% від необхідного споживання, незважаючи на спроби заощаджувати.

Водночас максимальне навантаження у Придністров'ї становить 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС становить лише 154 МВт, додав він.

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"Управління цим дефіцитом...здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені", – попередив він.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї.