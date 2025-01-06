В Молдове предупредили, что вся энергосистема Приднестровья может выйти из строя

В Министерстве энергетики Молдовы предупредили, что в охваченном энергокризисом Приднестровье из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя.

Об этом заявил госсекретарь ведомства Константин Боросан, которого цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По словам Боросана, в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, несмотря на попытки экономить.

В то же время максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт, добавил он.

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"Управление этим дефицитом... осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены", – предупредил он.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье.