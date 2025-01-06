На півдні Норвегії почався сильний снігопад, очікують проблем зі світлом і зв'язком

Південно-східну частину Норвегії у понеділок накрили сильні снігопади, що триватимуть також протягом вівторка і можуть створити проблеми на дорогах та спричинити перебої з електропостачанням і зв’язком.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезький метеорологічний інститут спершу оголосив попередження про дуже сильні снігопади і сильний вітер до 12 години дня у вівторок 7 січня, але згодом продовжив його майже до кінця доби, до 22:00. За наступну добу може випасти до пів метра снігу.

Перші години інтенсивного снігопаду призвели до знеструмлення близько 5 тисяч домогосподарств на півдні країни, а на дорогах місцями почалися затори через буксуючі фури.

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Photo: Theo Aasland Valen / NRK

Адміністрація автомобільних доріг заявила, що уся наявна техніка для розчищення доріг вже працює.

Photo: Torfinn Skåttet / Aust Agder Blad

У зв’язку з негодою оператори поромів скасували рейси на окремих напрямках або змінюють графік, також скасовуються або відкладаються окремі авіарейси.

Деякі муніципалітети оголосили день дистанційного навчання для своїх школярів.

В Норвезькому управлінні з питань зв’язку закликали мешканців регіонів, де оголошене штормове попередження, зарядити усі свої пристрої і електромобілі та підготувати радіо на батарейках на випадок зникнення мобільної мережі. Також рекомендують мати у родині сім-карти різних операторів, щоб убезпечитися від повної втрати зв’язку.

На початку минулого року у деяких містечках на півдні Норвегії випало стільки снігу, що людям довелося фактично відкопувати із заметів свої будинки і авто.

Раніше зимова негода призвела до скасування понад сотні рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини, у Британії також затримуються десятки потягів і авіарейсів.