На юге Норвегии начался сильный снегопад, ожидают проблем со светом и связью

Юго-восточную часть Норвегии в понедельник накрыли сильные снегопады, которые будут продолжаться также в течение вторника и могут создать проблемы на дорогах и вызвать перебои с электроснабжением и связью.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежский метеорологический институт сначала объявил предупреждение об очень сильных снегопадах и сильном ветре до 12 часов дня во вторник 7 января, но впоследствии продлил его почти до конца суток, до 22:00. За следующие сутки может выпасть до полуметра снега.

Первые часы интенсивного снегопада привели к обесточиванию около 5 тысяч домохозяйств на юге страны, а на дорогах местами начались пробки из-за буксующих фуры.

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Photo: Theo Aasland Valen / NRK

Адміністрація автомобільних доріг заявила, що уся наявна техніка для розчищення доріг вже працює.

Photo: Torfinn Skåttet / Aust Agder Blad

Администрация автомобильных дорог заявила, что вся имеющаяся техника для расчистки дорог уже работает.

В связи с непогодой операторы паромов отменили рейсы на отдельных направлениях или меняют график, также отменяются или откладываются отдельные авиарейсы.

Некоторые муниципалитеты объявили день дистанционного обучения для своих школьников.

В Норвежском управлении по вопросам связи призвали жителей регионов, где объявлено штормовое предупреждение, зарядить все свои устройства и электромобили и подготовить радио на батарейках на случай исчезновения мобильной сети. Также рекомендуют иметь в семье сим-карты разных операторов, чтобы обезопасить себя от полной потери связи.

Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии, в Британии также задерживаются десятки поездов и авиарейсов.