У Єврокомісії пояснили, хто замінить фон дер Ляєн у разі її недієздатності

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера в разі потреби може замінити Урсулу фон дер Ляєн, якщо та не буде здатна продовжувати очолювати виконавчий орган ЄС.

Про це на брифінгу в понеділок, 6 січня, сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо, повідомляє "Європейська правда".

Піньйо попросили прокоментувати стан президентки Єврокомісії, в якої минулого тижня діагностували важку пневмонію – через що вона скасувала візити на найближчий час.

Речниця ЄК запевнила, що президентка комісії попри лікування "продовжує працювати".

Реклама:

"Вона щодня перебуває на звʼязку з командою і навіть провела телефонну розмову напередодні візиту італійської премʼєр-міністерки до США, саме для того, щоб підготувати цей візит", – додала вона.

За словами Піньйо, наразі у Єврокомісії не було потреби окремо визначати комісара, який замістив би президентку в разі такої необхідності.

"За порядком старшинства наступним членом Колегії (що може замінити фон дер Ляєн. – Ред.) справді буде виконавча віцепрезидентка Тереза Рібера", – зазначила речниця.

Тереза Рібера – колишня віцепрем'єр-міністерка Іспанії, яка займає впливову посаду єврокомісарки з питань конкуренції та кліматичного порядку денного.

Її призначення, однак, раніше викликало критику в Європарламенті.