В Еврокомиссии объяснили, кто заменит фон дер Ляйен в случае ее недееспособности

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в случае необходимости может заменить Урсулу фон дер Ляйен, если та не будет способна продолжать возглавлять исполнительный орган ЕС.

Об этом на брифинге в понедельник, 6 января, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает "Европейская правда".

Пиньо попросили прокомментировать состояние президента Еврокомиссии, у которой на прошлой неделе диагностировали тяжелую пневмонию – из-за чего она отменила визиты на ближайшее время.

Пресс-секретарь ЕК заверила, что президент комиссии, несмотря на лечение, "продолжает работать".

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"Она ежедневно находится на связи с командой и даже провела телефонный разговор накануне визита итальянского премьер-министра в США, именно для того, чтобы подготовить этот визит", – добавила она.

По словам Пиньо, пока у Еврокомиссии не было необходимости отдельно определять комиссара, который замещал бы президента в случае такой необходимости.

"По порядку старшинства следующим членом Коллегии (что может заменить фон дер Ляйен. – Ред.) действительно будет исполнительный вице-президент Тереза Рибера", – отметила пресс-секретарь.

Тереза Рибера – бывший вице-премьер Испании, которая занимает влиятельную должность еврокомиссара по вопросам конкуренции и климатической повестки дня.

Ее назначение, однако, ранее вызвало критику в Европарламенте.