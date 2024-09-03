Чеські євродепутати критикують вибір Іспанії щодо єврокомісара

Чеські законодавці в Європейському парламенті чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти кандидатури іспанки Терези Рібери на посаду єврокомісара, відповідального за кліматичний порядок денний.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Враховуючи її досвід у сфері кліматичної політики, очікується, що Рібера буде наглядати за "зеленим" порядком денним ЄС.

Однак її позиція щодо ядерної енергетики та її відповідність поточним кліматичним цілям ЄС викликала негативну реакцію з боку чеських політиків, оскільки національний уряд є прихильником ядерної енергетики і скептично ставиться до європейської кліматичної політики.

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Ондржей Кнотек з партії ANO, що входить до групи "Патріоти за Європу", висловив серйозні сумніви щодо придатності Рібери для цієї ролі.

"Її підтримка нинішнього напрямку, який не є корисним ні для економіки ЄС, ні для глобальних кліматичних цілей, викликає велике занепокоєння", – сказав він.

Інші чеські депутати Європарламенту поділяють цю думку, вважаючи Ріберу противником ядерної енергетики – позиція, яку багато хто вважає шкідливою для різноманітної енергетичної стратегії ЄС.

Кандидатура Рібери також викликала критику з боку Вероніки Вресьонової, чеського депутата Європарламенту від керівної партії ODS.

"Її рішуча опозиція до ядерної енергетики є неприйнятною для Чеської Республіки та кількох інших країн-членів ЄС", – заявила вона, що відображає ширший скептицизм серед чеських політиків.

"Якщо вона буде номінована, я очікую дуже жорстких слухань", – зазначив інший чеський євродепутат від ODS і член комітету Європарламенту з питань навколишнього середовища Александр Вондра.

Чеський євродепутат Людек Нідермаєр (ТОП-09) вирішив утриматися від суджень до завершення повного списку кандидатур і портфелів, наголосивши на необхідності збалансованого підходу відповідно до ширшого бачення Урсули фон дер Ляйєн щодо Комісії.

Маркета Грегорова (Пірати), яка представляє більш екологічно прогресивну позицію в чеській політиці, також висловила занепокоєння.

Визнаючи, що номінація Рібери має сенс з огляду на її досвід, Грегорова насторожено ставиться до минулих дій Рібери в Іспанії, де вона очолювала зусилля із закриття ядерних реакторів.

Грегорова також сказала, що її потенційна підтримка кандидата залежатиме від того, як Рібера виступить під час слухань.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів у єврокомісари.

Раніше євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, заявив, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.