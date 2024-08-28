Іспанія остаточно визначилась зі своєю кандидаткою у єврокомісари

Уряд Іспанії в середу, 28 серпня, висунула міністерку з питань екологічного переходу Терезу Ріберу кандидатом від Іспанії на посаду єврокомісара.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса надіслав листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому повідомив їй про кандидатуру Рібери.

Рібера, яка очолила список Партії соціалістів Іспанії на європейських виборах 9 червня, була улюбленою кандидаткою Санчеса на посаду в Брюсселі.

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Фон дер Ляєн попросила столиці ЄС запропонувати своїх кандидатів до кінця серпня. Незважаючи на її плани щодо створення гендерно збалансованої Єврокомісії, більшість країн-членів ЄС поки що запропонували чоловіків.

Після того, як кандидатури будуть затверджені, законодавці ЄС в Європейському парламенті проведуть письмові та усні слухання, на яких перевірять придатність кожного кандидата і, зрештою, затвердять весь виконавчий орган.

Теоретично, нова Європейська комісія розпочне свою роботу 1 грудня.

Деякі імена, включаючи саму фон дер Ляєн і колишню прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, майбутню очільницю європейської дипломатії, вже оголошені.

У середу також Португалія оголосила, що висуне в Єврокомісію кандидатуру колишнього міністра фінансів Марії Луїс Альбукерке, а Данія заявила, що висуне кандидатуру міністра розвитку Дана Йоргенсена. Лише Бельгія, Італія та Болгарія поки не подали свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на п'ятницю (30 серпня).

Детальніше читайте у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні