Лідер німецьких "вільних демократів": Маск хоче ослабити Німеччину

Лідер німецької Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, який до розпаду коаліції був міністром фінансів, заявив про спроби американського мільярдера Ілона Маска "ослабити Німеччину" через його заяви на підтримку ультраправих.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Лінднер сказав, що, з одного боку, вражений підприємницькими досягненнями Маска, але розкритикував його за "квапливі висновки" про те, чим є "Альтернатива для Німеччини", оскільки ця політсила "проти свободи й економіки – і це ультраправа екстремістська партія".

"Він (Маск) намагається послабити Німеччину", – заявив лідер "вільних демократів".

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Останні опитування свідчать, що "вільні демократи" можуть взагалі не увійти до наступного Бундестагу після лютневих дострокових виборів – їхня підтримка коливається на рівні 3-4%.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.

Президент Франції Емманюель Макрон завуальовано звинуватив Маска у втручанні в європейську політику і підтримці "реакційного руху" у всьому світі.

Стурбованість щодо впливу Маска висловив і прем’єр Норвегії.

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