Прем'єр Норвегії стурбований втручанням Маска в політику за межами США

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре висловив стурбованість тим, що американський мільярдер Ілон Маск "безпосередньо втручається у внутрішньополітичні питання в країнах за межами США".

Про це він сказав у інтерв’ю норвезькому мовнику NRK, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністра Норвегії запитали, чи стурбований він тим, що Маск може втручатися в норвезькі вибори, а передумовою назвали заяви американського мільярдера щодо, зокрема, Німеччини та Великої Британії.

У відповідь на це Стьоре заявив, що вважає тривожним те, що "людина з величезним доступом до соціальних мереж і величезними економічними ресурсами так безпосередньо втручається у внутрішні справи інших країн".

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"Так не повинно бути у відносинах між демократіями і союзниками", – вважає він.

Відтак він акцентував, що якщо Маск буде втручатися в норвезьку політику, "політики країни повинні колективно дистанціюватися від таких зусиль".

На початку січня Маск розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.

За декілька днів стало відомо, що Маск, який публічно підтримав британську євроскептичну партію Reform UK, закликав до відставки її лідера Найджела Фараджа.

Також стурбованість висловлював канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.