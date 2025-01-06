Макрон завуальовано звинуватив Маска у втручанні в європейську політику

Президент Франції Емманюель Макрон завуальовано звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в європейську політику і підтримці "реакційного руху" у всьому світі.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Під час свого виступу перед французькими послами, які зібралися в Парижі, Макрон прямо не згадав ім’я Маска.

"Десять років тому хто б міг собі уявити, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, в тому числі в Німеччині", – зазначив він.

Реклама:

Перед тим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав, що його "турбує" те, що Маск, "людина з величезним доступом до соціальних мереж", буде настільки "безпосередньо залучена" у політику інших країн.

На початку січня Маск розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.

За декілька днів стало відомо, що Маск, який публічно підтримав британську євроскептичну партію Reform UK, закликав до відставки її лідера Найджела Фараджа.

Також стурбованість висловлював канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.