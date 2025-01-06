Лидер немецких "свободных демократов": Маск хочет ослабить Германию

Лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер, который до распада коалиции был министром финансов, заявил о попытках американского миллиардера Илона Маска "ослабить Германию" из-за его заявлений в поддержку ультраправых.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Линднер сказал, что, с одной стороны, поражен предпринимательскими достижениями Маска, но раскритиковал его за "поспешные выводы" о том, чем является "Альтернатива для Германии", поскольку эта политсила "против свободы и экономики – и это ультраправая экстремистская партия".

"Он (Маск) пытается ослабить Германию", – заявил лидер "свободных демократов".

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Последние опросы свидетельствуют, что "свободные демократы" могут вообще не войти в следующий Бундестаг после февральских досрочных выборов – их поддержка колеблется на уровне 3-4%.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон завуалированно обвинил Маска во вмешательстве в европейскую политику и поддержке "реакционного движения" во всем мире.

Обеспокоенность относительно влияния Маска выразил и премьер Норвегии.

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