В Осло из-за "снежного коллапса" перебои с движением автобусов и метро
Новости — Вторник, 7 января 2025, 09:08 —
Из-за последствий интенсивных снегопадов в столице Норвегии Осло и вокруг нее наблюдаются перебои с движением автобусов и метро.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Сильный снегопад, который продолжается с понедельника, создал значительные проблемы на дорогах в южной части Норвегии. Несмотря на интенсивную работу служб, трассы не успевают расчищать. Некоторые участки дорог в горах перекрывали для движения. Также усилили контроль за снаряжением тяжелых фур – проверяют наличие зимних шин и цепей. Граждан призывают никуда не ехать, если это не является серьезной необходимостью, и отдавать предпочтение поездам и электричкам.
Температура воздуха начала повышаться и теперь снег сменяется дождем, а сугробы начинают таять.
Жителей Осло предупредили, что добраться на работу будет проблематично, в том числе и из-за того, что водители общественного транспорта не смогли вовремя доехать на свою смену. Некоторые автобусные маршруты не будут работать до 11:00, также увеличились интервалы движения поездов метро, а ветка 1 Frognerseteren совсем стоит.
В результате обрыва линий электропередачи без света остаются около 5 тысяч потребителей. В городе Кристиансанн под тяжестью снега обвалилась крыша одного из ресторанов.
По прогнозам, снегопады будут продолжаться почти до конца суток 7 января. В понедельник норвежцев призвали подготовиться к проблемам на дорогах и возможным перебоям со светом и связью.
В начале прошлого года в некоторых городах на юге Норвегии выпало столько снега, что людям пришлось фактически откапывать из сугробов свои дома и авто.
Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.