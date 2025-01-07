ЗМІ: Ле Пен потрапила у морську аварію під час поїздки на Майотту після урагану
Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану.
Про це повідомляє BFMTV з посиланняа на неназване джерело, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу – вона зіткнулася з іншою баржею, що прямувала у зворотному напрямку. Від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.
Неофіційно повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає.
Неформальна лідерка "Нацоб’єднання" поїхала на острів, щоб поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми.
Нагадаємо, у грудні Майотта постраждала від руйнівного урагану, внаслідок якого понад 20 людей загинули, більш як тисяча отримали поранення і тисячі людей залишились без даху над головою.
Президента Емманюеля Макрона зустріли закликами піти у відставку, а його суперечка з місцевою мешканкою викликала звинувачення в неоколоніалізмі.