ЗМІ: Ле Пен потрапила у морську аварію під час поїздки на Майотту після урагану

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану.

Про це повідомляє BFMTV з посиланняа на неназване джерело, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу – вона зіткнулася з іншою баржею, що прямувала у зворотному напрямку. Від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.

Неофіційно повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає.

Реклама:

Неформальна лідерка "Нацоб’єднання" поїхала на острів, щоб поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми.

Нагадаємо, у грудні Майотта постраждала від руйнівного урагану, внаслідок якого понад 20 людей загинули, більш як тисяча отримали поранення і тисячі людей залишились без даху над головою.

Президента Емманюеля Макрона зустріли закликами піти у відставку, а його суперечка з місцевою мешканкою викликала звинувачення в неоколоніалізмі.