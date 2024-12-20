Макрона на постраждалій Майотті зустріли обуренням і закликами до відставки

Президента Франції Емманюеля Макрона під час візиту на французький архіпелаг Майотта напередодні зустріли закликами піти у відставку, а його суперечка з місцевою мешканкою викликала звинувачення в неоколоніалізмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У відеоролику, опублікованому в четвер інтернет-виданням Brut, Макрон гнівно заявив жительці Майотти, що без французької держави цій території було б "в 10 тисяч разів фіговіше".

Французький президент відповідав на коментар жінки, яка звинуватила його в тому, що він "приїхав до нас, щоб сказати, що все добре, коли все йде погано".

Реклама:

"Ви пережили щось жахливе, усі борються (з наслідками урагану – Ред.), незалежно від кольору шкіри. Не нацьковуйте людей один на одного... Ви задоволені бути частиною Франції. Тому що якби це була не Франція, можу сказати, що було би у 10 тисяч разів фіговіше. В Індійському океані більше немає місця, де люди отримують стільки допомоги", – заявив Макрон.

В іншому кліпі, опублікованому телеканалом BFMTV, Макрона освистують і закликають піти у відставку. Зазначимо, що сам Макрон – рейтинг довіри якого обвалився до мінімуму з початку його президентства – можливість відставки виключає.

Себастьєн Шену, речник ультраправого "Національного об'єднання" – найпопулярнішої партії на Майотті в останні роки – на цьому тлі заявив, що Макрон навряд чи заспокоїть населення архіпелагу, яке "завжди відчуває, що до них ставляться інакше".

А впливова ліва депутатка Франції Клементина Отен назвала слова Макрона "неоколоніальною промовою, негідною президента".

Як відомо, тропічний циклон "Чідо" накрив Майотту 14 грудня, завдавши значних руйнувань.

Станом на вечір вівторка, 17 грудня, офіційна кількість жертв становила 22 загиблих і 1 373 поранених. Однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може сягнути кількох тисяч.