У Франції оголосили день жалоби за жертвами циклону на Майотті

У понеділок, 23 грудня, у Франції хвилиною мовчання вшанували жертв циклону "Чідо" у заморському департаменті Майотти, у країні на будівлях державних служб приспущені прапори.

Про це написала газета Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як зазначається, день національної жалоби був оголошений президентом Емманюелем Макроном під час відвідання архіпелагу.

"Це наше почуття спільності в жалобі, солідарності з тими, хто проходить випробування, і почуття відданості", – заявив прем'єр-міністр Франсуа Байру після хвилини мовчання на подвір’ї будівлі уряду.

Як передає газета, міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, який іде у відставку, заявив, що до рятувальних робіт залучили 800 пожежників і 300 жандармів, на Майотту продовжують прибувати десятки тонн гуманітарних вантажів.

Також журналісти додали, що востаннє національну жалобу у Франції оголошували у зв'язку зі смертю колишнього президента Валері Жискар д'Естена у 2020 році.

Як відомо, тропічний циклон "Чідо" накрив Майотту 14 грудня, завдавши значних руйнувань.

Станом на вечір вівторка, 17 грудня, офіційна кількість жертв становила 22 загиблих і 1 373 поранених. Однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може сягнути кількох тисяч.

20 грудня інформували, що Макрона під час візиту на французький архіпелаг Майотта зустріли закликами піти у відставку, а його суперечка з місцевою мешканкою викликала звинувачення в неоколоніалізмі.