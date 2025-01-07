СМИ: Ле Пен попала в морскую аварию во время поездки на Майотту

Неформальная лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен попала в незначительную морскую аварию во время поездки на заморскую территорию Майотта, которая налаживает жизнь после разрушительного урагана.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванный источник, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 7 января, когда Ле Пен была на борту баржи, курсирующей между островами архипелага – она столкнулась с другой баржей, следовавшей в обратном направлении. От удара они не получили серьезных повреждений.

Неофициально сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека, но Ле Пен не среди них.

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Неформальная лидер "Нацобъединения" поехала на остров, чтобы пообщаться с местными властями и жителями об их проблемах.

Напомним, в декабре Майотта пострадала от разрушительного урагана, в результате которого более 20 человек погибли, более тысячи получили ранения и тысячи людей остались без крыши над головой.

Президента Эмманюэля Макрона встретили призывами уйти в отставку, а его спор с местной жительницей вызвал обвинения в неоколониализме.