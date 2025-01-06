Шведський суперкорабель HMS Belos прибув із місією до Фінської затоки

Спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos прибув до Фінської затоки в неділю, 5 січня, аби взяти участь у розслідуванні розриву кабелів між Естонією та Фінляндією.

Про це пишуть газета Helsingin Sanomat та Військово-морські сили Фінляндії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що екіпаж корабля, який оснащений універсальним рятувальним обладнанням, допомагає фінській владі в розслідуванні пошкодження підводних кабелів.

Як передають журналісти, Belos має виняткові можливості, і шведський флот хвалить його як найсучасніше судно у світі у своїй галузі.

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Фото: Х

Спеціальний корабель Belos спеціалізується на підводних рятувальних місіях. Він має довжину 105 метрів та ширину 18 метрів, а водотоннажність становить понад 6 тисяч тонн. Його екіпаж налічує близько 40 осіб.

Газета зазначає, що Фінляндія не має рятувального човна типу Belos, оскільки у фінському флоті більше немає підводних човнів.

Belos входить до складу першої підводної флотилії ВМС Швеції разом з п'ятьма підводними човнами. Шведські підводні човни, як і Belos, базуються у Карлскруні.

Цей корабель, як зазначається, має універсальне обладнання для підводних рятувальних місій, а також для підводної розвідки. Судно обладнане вертолітним майданчиком, підводними роботами та барокамерою для водолазів.

Фото: Х

Belos також має можливість "динамічного позиціонування", що означає, що він може підтримувати своє положення відносно морського дна без якоря, використовуючи інформацію про місцеперебування і працюючи гребними гвинтами.

Військово-морські сили Фінляндії своєю чергою оголосили, що тісно співпрацюють з Belos. Вони нададуть офіційну допомогу поліції, зокрема, за допомогою протимінного судна Vahterpää, судна для ліквідації нафтових розливів Hylkee і буксирів.

Капітан Туомас Рунола, командир відділу глибоководних занурень ВМС Фінляндії, каже, що в нинішній ситуації підводні човни готові виконати завдання глибоко на дні моря, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

Пізніше в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.

У відповідь Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.