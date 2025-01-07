СМИ: Со дна Финского залива выловили якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

На дне Финского залива нашли якорь танкера Eagle S, который он, вероятно, "потерял" во время обрыва нескольких подводных кабелей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Якорь нашли на морском дне и подняли на поверхность с помощью специального судна ВМС Швеции HMS Belos.

Теперь якорь есть в распоряжении следователей, которые расследуют повреждение подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе днем 25 декабря. Главной версией является то, что кабели порвали якорем танкера Eagle S, следовавшего из российского порта.

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Напомним, танкер Eagle S, который считают частью российского "теневого флота" и подозревают в повреждении кабелей в Финском заливе 25 декабря, стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.

Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

На борту танкера продолжается также инспекция Агентства транспорта и связи Traficom, которая сосредоточена на техническом состоянии и соблюдении всех необходимых требований.

Подробнее о рождественском инциденте с оборванными кабелями и ЛЭП в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.