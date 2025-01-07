Прем'єр Грузії накинувся на Макрона через заяву про агресію РФ

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе різко відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який на зустрічі з французькими послами розповів про агресивну політику Росії щодо Грузії та інших пострадянських країн.

Заяву Кобахідзе наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, якщо РФ і втручається у справи сусідніх країн, то це стосується лише України.

Він порадив Макрону "подбати про Україну, яку прирекли на руйнування".

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"Нехай президент Франції подбає про Україну, яка була приречена на руйнування. Я говорю про те, в чому справжня проблема – я не можу коментувати брехню. Я коментую проблему, з якою стикаються всі, – це зруйнована Україна", – зазначив грузинський прем’єр.

Нещодавно Кобахідзе казав, що одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів "Грузинської мрії" є перезавантаження відносин зі США.

Як відомо, 27 грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії.

На це Кобахідзе заявив, що санкції США проти Іванішвілі нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.