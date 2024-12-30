Прем'єр Грузії обіцяє "зробити все" для покращення відносин із США

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів "Грузинської мрії" є перезавантаження відносин зі США.

Заяву грузинського прем’єра наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, для покращення грузинсько-американських відносин, які суттєво погіршились після низки антизахідних кроків влади Грузії, буде зроблено "все можливе".

"Одним із наших головних зовнішньополітичних пріоритетів є відновлення відносин зі Сполученими Штатами, для чого ми зробимо все можливе", – зазначив Кобахідзе.

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Він додав, що у грузинського уряду "є абсолютна відкритість і готовність до цього".

"І ми сподіваємося, що за нової адміністрації (США – Ред.) ми побачимо ефективні кроки", – резюмував очільник грузинського уряду.

Як відомо, 27 грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії.

На це Кобахідзе заявив, що санкції США проти Іванішвілі нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.

Також Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Минулого тижня під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.