Премьер Грузии набросился на Макрона из-за заявления об агрессии РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который на встрече с французскими послами рассказал об агрессивной политике России в отношении Грузии и других постсоветских стран.

Заявление Кобахидзе приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, если РФ и вмешивается в дела соседних стран, это касается только Украины.

Он посоветовал Макрону "позаботиться об Украине, которую обрекли на разрушение".

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"Пусть президент Франции позаботится об Украине, которая была обречена на разрушение. Я говорю о том, в чем настоящая проблема – я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, с которой сталкиваются все, – это разрушенная Украина", – отметил грузинский премьер.

Недавно Кобахидзе говорил, что одним из главных внешнеполитических приоритетов "Грузинской мечты" является перезагрузка отношений с США.

Как известно, 27 декабря Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии.

На это Кобахидзе заявил, что санкции США против Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.