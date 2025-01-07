ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон

Європейський суд з прав людини ухвалив, що Греція незаконно депортувала жінку до сусідньої Туреччини шляхом "виштовхування" через кордон, назвавши цю практику систематичною.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Турецькій жінці, яку в рішенні ЄСПЛ називають А.Р.Е., присудили компенсацію у 20 тисяч євро через неправомірне вислання у 2019 році після перетину кордону з Грецією – без можливості подати заяву про притулок.

"Суд постановив, що існують вагомі підстави вважати, що на момент інкримінованих подій існувала систематична практика "виштовхування" грецькою владою громадян третіх країн з регіону Еврос (на кордоні з Грецією. – Ред.) до Туреччини", – йдеться в рішенні.

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Водночас суд відхилив аналогічний позов афганця, який стверджував, що його незаконно повернули до Туреччини з грецького острова Самос у 2020 році, коли йому було 15 років, через брак доказів.

Представники уряду Греції на слуханнях у ЄСПЛ заперечували звинувачення, ставлячи під сумнів достовірність наданих доказів і стверджуючи, що прикордонна політика країни відповідає міжнародному праву.

Рішення ЄСПЛ може вплинути на те, як Європейський Союз ставиться до мігрантів на своїх кордонах на тлі зусиль з посилення імміграційного контролю.

Минулого року Греція зареєструвала понад 60 тисяч нелегальних мігрантів – майже на 50% більше, ніж у 2023 році.

Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.