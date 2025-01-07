ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу

Европейский суд по правам человека постановил, что Греция незаконно депортировала женщину в соседнюю Турцию путем "выталкивания" через границу, назвав эту практику систематической.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Турецкой женщине, которую в решении ЕСПЧ называют А.Р.Е., присудили компенсацию в 20 тысяч евро из-за неправомерной высылки в 2019 году после пересечения границы с Грецией – без возможности подать заявление об убежище.

"Суд постановил, что существуют веские основания полагать, что на момент инкриминируемых событий существовала систематическая практика "выталкивания" греческими властями граждан третьих стран из региона Еврос (на границе с Грецией. – Ред.) в Турцию", – говорится в решении.

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В то же время суд отклонил аналогичный иск афганца, который утверждал, что его незаконно вернули в Турцию с греческого острова Самос в 2020 году, когда ему было 15 лет, из-за нехватки доказательств.

Представители правительства Греции на слушаниях в ЕСПЧ отрицали обвинения, ставя под сомнение достоверность предоставленных доказательств и утверждая, что пограничная политика страны соответствует международному праву.

Решение ЕСПЧ может повлиять на то, как Европейский Союз относится к мигрантам на своих границах на фоне усиления иммиграционного контроля.

В прошлом году Греция зарегистрировала более 60 тысяч нелегальных мигрантов – почти на 50% больше, чем в 2023 году.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам искать убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.